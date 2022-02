In Germania sale ancora l' incidenza Covid e altri 95 mila positivi

Advertising

globalistIT : - sternativoanto : @GiuseppeConteIT Si continuano a sbandierare numeri sul miracoloso Pil del Paese , +5 punti mi pare, c'e una abiss… - nome_utente_g__ : @FuffaForte @facio75 @davcarretta @EnricoLetta @PaoloGentiloni Certo il calcolo del rischio lo si deve fare con dei… - giz53410600 : @matteosalvinimi 'nucleare sicuro' fantastico ossimoro definire sicure delle scorie che resteranno radioattive per… - LaRagione_eu : Mentre l'Europa si prepara gradualmente ad un allentamento delle restrizioni da #COVID19, sale la curva dei contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania sale

quindi a quattro il numero dei giovani arrestati per gli episodi denunciati da diverse ragazze ... Una delle ragazze è tornata a Milano dallaper testimoniare. Le violenze erano state ...Inil Covid non tende ad arretrare anzi, nel Paese sono stati segnalati più di 95.000 nuovi casi confermati di Covid - 19 con l'incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che supera quota ...In Germania il Covid non tende ad arretrare anzi, nel Paese sono stati segnalati più di 95.000 nuovi casi confermati di Covid-19 con l’incidenza settimanale dei contagi da coronavirus che supera quota ...BERLINO (Reuters) - La produzione industriale tedesca è calata a dicembre, con i colli di bottiglia della catena degli approvvigionamenti che hanno penalizzato la maggiore economia europea alla fine ...