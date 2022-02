Il video dell’invasore del derby di Milano che racconta di essere stato malmenato dagli steward

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ha condiviso la sua bravata sul suo profilo TikTok in cui si definisce “invasore del campo”. Il tutto è avvenuto durante l’ultimodi, quello disputato nel tardi pomeriggio di sabato 5 febbraio e vinto dai rossoneri in rimonta per 1-2. E mentre la partita era ancora in corso, Alessio Guidotti ha deciso di ergersi a protagonista, superando le barriere di San Siro e immolandosi in una corsa lungo il manto erboso dell’impianto meneghino. Poi, dopo una serie di tentativi falliti, glilo hanno placcato e colpito ripetutamente. Anche mentre era bloccato a terra e inerme. Ehi @acmilan e @Inter che ne dite? Rintracciamo quelloche con il ragazzo a terra arriva da dietro solo per mollargli 4 pugni in pancia?! Indecente. pic.twitter.com/TPKBeo4JtQ — Fede (@federoncha7) February 6, 2022 Alessio ...