Il vento forte ha danneggiato la Stazione Centrale e il Castello Sforzesco a Milano (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Il forte vento, con raffiche fino a oltre 90 chilometri l'ora, che sta flagellando dalla mattinata Milano, ha provocato danni in tutta la città e 'super lavoro' per i Vigili del Fuoco con centinaia di interventi. Un uomo di 76 anni è rimasto gravemente ferito a Settala, nel Milanese. Tanti gli alberi caduti e danni si registrano anche in luoghi 'simbolo' come la Stazione Centrale e il Castello Sforzesco. Cadute anche le bandiere all'ingresso del Consiglio regionale. In Stazione è caduto un pezzo della copertura del tetto. Tegole divelte invece sul tetto del Castello dove è caduto anche il parafulmine.

ComuneMI : Per il forte di vento che sta soffiando in città l’Amministrazione ha provveduto a chiudere gli accessi ai parchi p… - rtl1025 : ?? Un pezzo della copertura del tetto della stazione Centrale di #Milano si è staccato a causa del forte #vento. I t… - emergenzavvf : Forte vento in provincia di #Torino, maggiori criticità in Val di Susa: smottamenti, alberi caduti e rami spezzati,… - MLFranciolini : RT @GengivC: Si stacca una parte del tetto della Stazione Centrale di #Milano a causa del #vento forte. - Nunzio76512527 : @MathisonClaire2 Anche qui vento forte ?????? -