"Il valore di mercato è cambiato", arriva la conferma su Koulibaly (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il dirigente Malu Mpasinkatu ha parlato ai microfoni di Radio Marte in merito alla Coppa D'Africa, rilasciando anche qualche parola su Kalidou Koulibaly. Tra i temi trattati si è parlato anche di un possibile cambiamento sul periodo in cui si disputerà il torneo africano. Di seguito quanto evidenziato: "Sono contento per tutta la Coppa d'Africa, mi dispiace per gli 8 morti durante la rissa, altrimenti sarebbe stato un torneo impeccabile. Nonostante le tante polemiche alla vigilia di questa competizione, tutto è andato bene. Il Senegal non aveva mai vinto, aveva perso 2 finali. L'Egitto detiene 7 Coppe d'Africa in bacheca. Koulibaly è stato colui che ha segnato il primo rigore, si è comportato da leader e capitano per alzare poi la coppa al cielo, in Senegal l'aspettavano da tantissimo.

