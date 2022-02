Il truffatore di Tinder e il fascino oscuro del romanticismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’amore non si fa più, ma si cerca tra i meandri del web e si consuma tra speranze e illusioni, tra notti di passioni e videochiamate. E poi si cerca ancora, in circolo, inseguendo la voglia di provarlo, di afferrarlo di farlo nostro, ma nascondendosi dietro di questa dopo l’ennesimo epilogo da dimenticare. La possibilità di provarci davvero, invece, lascia il tempo che trova. Così abbiamo smesso da tempo di parlarci e di guardarci negli occhi, di lasciarci corteggiare in strada, di farci incuriosire per paura e insicurezze. Perché poi c’è il web e in quello, protetti dallo schermo dei nostri device, è più facile parlare di noi, di chi siamo e di non siamo, di chi vorremmo essere. Così le dating app, negli ultimi anni, hanno sostituito definitivamente quegli incontri casuali che avvenivano nei pub locali, in palestra o in strada. In fondo è tutto così facile e immediato, veloce. Ed è ... Leggi su dilei (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’amore non si fa più, ma si cerca tra i meandri del web e si consuma tra speranze e illusioni, tra notti di passioni e videochiamate. E poi si cerca ancora, in circolo, inseguendo la voglia di provarlo, di afferrarlo di farlo nostro, ma nascondendosi dietro di questa dopo l’ennesimo epilogo da dimenticare. La possibilità di provarci davvero, invece, lascia il tempo che trova. Così abbiamo smesso da tempo di parlarci e di guardarci negli occhi, di lasciarci corteggiare in strada, di farci incuriosire per paura e insicurezze. Perché poi c’è il web e in quello, protetti dallo schermo dei nostri device, è più facile parlare di noi, di chi siamo e di non siamo, di chi vorremmo essere. Così le dating app, negli ultimi anni, hanno sostituito definitivamente quegli incontri casuali che avvenivano nei pub locali, in palestra o in strada. In fondo è tutto così facile e immediato, veloce. Ed è ...

