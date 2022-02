Il tribunale di Napoli ha sospeso lo statuto del Movimento, Conte decade (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere del 3 e del 5 agosto scorso che hanno modificato lo statuto del Movimento 5 stelle. A confermarlo all'AGI gli attivisti che a ottobrre scorso presentarono un ricorso specifico. decade dunque Giuseppe Conte come presidente dei pentastellati. I provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale", tra cui l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. Gli attivisti del Movimento sono assistiti dall'avvocato Lorenzo Borre'. A sospendere le due delibere, la settima sezione civile del tribunale di Napoli. Il 24 dicembre scorso era stata ancora la ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - Ildihale due delibere del 3 e del 5 agosto scorso che hanno modificato lodel5 stelle. A confermarlo all'AGI gli attivisti che a ottobrre scorso presentarono un ricorso specifico.dunque Giuseppecome presidente dei pentastellati. I provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di "gravi vizi nel processo decisionale", tra cui l'esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. Gli attivisti delsono assistiti dall'avvocato Lorenzo Borre'. A sospendere le due delibere, la settima sezione civile deldi. Il 24 dicembre scorso era stata ancora la ...

