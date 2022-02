Il terzo segreto di Fatima: “Ci sarà un terremoto. Città e villaggi rasi al suolo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Messaggi apocalittici e rivelazioni escatologiche abbondano in rete. Suscitano più scalpore però quando provengono da fonti religiose, come nel caso delle profezie della Madonna di Fatima. I tre “segreti” che avrebbero predetto gli eventi più catastrofici degli ultimi cento anni, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, sono stati svelati. Non c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Messaggi apocalittici e rivelazioni escatologiche abbondano in rete. Suscitano più scalpore però quando provengono da fonti religiose, come nel caso delle profezie della Madonna di. I tre “segreti” che avrebbero predetto gli eventi più catastrofici degli ultimi cento anni, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda, sono stati svelati. Non c’è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LettereDalFrigo : @Zannagrigia @Lisaonthesofa ma la gente ha bisogno sempre di figure da mettere su un trono o da odiare in quanto ac… - antored_black : @PianetaMilan @acmilan Clickbait. Ne più ne meno. Basta scrivere cose interessanti e verrete seguiti. Non usare que… - liberodipensar2 : @LVDA_Acid Vabbè ce lo hanno detto a chiare lettere in tutti i modi non ci voleva mica Sgarbi che svela il terzo segreto di Fatima - Lino_2701x : Rimango sempre dell'opinione che Lasagna gioca in serie perché è previsto nel terzo segreto di Fatima - MysteriumArcanu : Nel secondo e terzo video vengono citati anche dagli onorevoli Tremonti e Veltroni e la zampaccia che gli schif. Il… -