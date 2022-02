Il tennis di regime e il ritorno di Peng Shuai

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sarebbe tutto un malinteso, un enorme malinteso. Non c’è stata dunque alcuna violenza sessuale da parte dell’ex vice primo ministro cinese né pressione nei confronti dellata? Almeno così ha assicurato lei stessa nell’intervista al quotidiano francese L’Equipe, la prima concessa a una pubblicazione occidentale. Dopo mesi di silenzio, la sportiva ha negato ancora una volta le accuse pubblicate sul suo account Twitter, successivamente oscurato dal governo cinese. In seguito alla “scomparsa” di, è scattato l’allarme sulle sue condizioni di salute e lo stato di censura. E ora, durante i Giochi olimpici invernali a Pechino, la giovane appare di nuovo per assicurare che sta bene e vive una vita normale, come detto dalle autorità cinesi.ha ringraziato la comunità internazionale per ...