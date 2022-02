Il tabaccaio che ha rubato il Gratta e Vinci scarcerato: «Ha un’incapacità parziale di intendere e volere» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il nome di Gaetano Scutellaro è diventato famoso a Napoli in zona Materdei e nel resto d’Italia quando ha rubato un Gratta e Vinci da 500 mila euro a una signora (che nel quartiere veniva chiamata Zia Anna) che l’aveva comprato nel negozio di tabacchi gestito dalla famiglia. Il tabaccaio scappò all’epoca in scooter e venne arrestato a Fiumicino, dove voleva partire per le Canarie. Il suo avvocato Vincenzo Strazzullo sostenne sin dal primo minuto che l’uomo era malato e non si poteva curare in carcere. E a quanto pare una perizia psichiatrica ha confermato che Scutellaro ha un’incapacità parziale di intendere e di volere. Come fa sapere oggi il Mattino, Scutellaro ha ottenuto gli arresti domiciliari nel corso dell’indagine condotta da Stella Castaldo ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il nome di Gaetano Scutellaro è diventato famoso a Napoli in zona Materdei e nel resto d’Italia quando haunda 500 mila euro a una signora (che nel quartiere veniva chiamata Zia Anna) che l’aveva comprato nel negozio di tabacchi gestito dalla famiglia. Ilscappò all’epoca in scooter e venne arrestato a Fiumicino, dove voleva partire per le Canarie. Il suo avvocato Vincenzo Strazzullo sostenne sin dal primo minuto che l’uomo era malato e non si poteva curare in carcere. E a quanto pare una perizia psichiatrica ha confermato che Scutellaro hadie di. Come fa sapere oggi il Mattino, Scutellaro ha ottenuto gli arresti domiciliari nel corso dell’indagine condotta da Stella Castaldo ...

