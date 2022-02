Il Superenalotto sorride alla provincia di Latina | centrato un 5 da oltre 41mila euro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Lazio ancora protagonista con il: nel concorso del 5 febbraio, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 41.470,47. La giocata vincente è stata centrata nel bar di via Italo Balbo 82/84 a Itri, indi, mentre la seconda è stata convalidata presso il tabacchi di via Porta Ternana 5/A a Torri in Sabina, indi Rieti. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 152,6 milioni diche saranno in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni difiniti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto. (Il Faro online)

Ultime Notizie dalla rete : Superenalotto sorride

