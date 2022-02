Il sindaco di Ottawa dichiara lo stato di emergenza, la polizia minaccia di arrestare chiunque fornisca carburante ai camionisti (Di lunedì 7 febbraio 2022) La città di Ottawa ha dichiarato lo stato di emergenza domenica quando le proteste contro l’obbligo vaccinale nel centro della città sono entrate nel loro decimo giorno. Il sindaco Jim Watson ha descritto le proteste pacifiche come “l’emergenza più grave che la nostra città abbia mai affrontato”, mentre la polizia di Ottawa ha minacciato di arrestare … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) La città dihato lodidomenica quando le proteste contro l’obbligo vaccinale nel centro della città sono entrate nel loro decimo giorno. IlJim Watson ha descritto le proteste pacifiche come “l’più grave che la nostra città abbia mai affrontato”, mentre ladihato di… proviene da Database Italia.

