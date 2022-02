Il potere del cane domina i London Critics' Circle Awards 2022

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 7 febbraio 2022) lIdelcon quattro premi, tra cui quelli per Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee, premi anche per Olivia Colman, Ruth Negga e Andrew Garfield. Ildeldi Jane Campion ha vinto quattro importanti riconoscimenti alla 42a edizione deiFilm, portandosi a casa i premi per il film dell'anno, miglior regista dell'anno per Jane Campion, miglior attore protagonista e non protagonista per Benedict Cumberbatch e Kodi Smit-McPhee. Questo è il secondo film di Jane Campion a ricevere il massimo riconoscimento dei...