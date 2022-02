Il Papa in tv parla di guerre, migranti, dolore: e argina retorica e buonismo di Fazio con la teologia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Papa da Fazio parla per la prima volta in tv di guerre, migranti, sofferenza. E frena la tentazione retorica e la condiscendenza al buonismo di Fazio rispondendo alle domande in punta di teologia… «Dobbiamo pensare alla politica migratoria» e l’Europa deve farlo insieme, e non lasciare che l’onere ricada solo su alcuni Paesi come «l’Italia e la Spagna». Lo ha detto chiaramente, una volta per tutte, Papa Bergoglio ospite da Fazio a Che tempo che fa rilasciando, per la prima volta, un’intervista concessa in diretta a una televisione. Un punto chiave della conversazione tv, quello sulla politica migratoria, che il Santo Padre ha affrontato con chiarezza e fervore. E che, soprattutto, sin dalla prima ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildaper la prima volta in tv di, sofferenza. E frena la tentazionee la condiscendenza aldirispondendo alle domande in punta di… «Dobbiamo pensare alla politica migratoria» e l’Europa deve farlo insieme, e non lasciare che l’onere ricada solo su alcuni Paesi come «l’Italia e la Spagna». Lo ha detto chiaramente, una volta per tutte,Bergoglio ospite daa Che tempo che fa rilasciando, per la prima volta, un’intervista concessa in diretta a una televisione. Un punto chiave della conversazione tv, quello sulla politica migratoria, che il Santo Padre ha affrontato con chiarezza e fervore. E che, soprattutto, sin dalla prima ...

