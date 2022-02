Il Papa in tv | ' I paesi Ue dicano quanti migranti possono accogliere Guerra è controsenso della creazione'

Advertising

chetempochefa : 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche… - Agenzia_Italia : #PapaFrancesco: 'I Paesi Ue dicano quanti migranti possono accogliere, la guerra è il controsenso della creazione'… - albertocaldana : RT @chetempochefa: 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche nel n… - msventicinque : RT @chetempochefa: 'Noi vediamo tutte queste cose, vediamo i bambini che muoiono,i migranti annegare, le ingiustizie nei Paesi, anche nel n… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: #PapaFrancesco: 'I Paesi Ue dicano quanti #migranti possono accogliere, la guerra è il controsenso della creazione' ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa paesi

Il Pontefice ricoirda come 'Il Mar Mediterraneo è il più grande cimitero d'Europa'. Appelli perla difesa del ruolo delle donne sul lavoro e per la valorizzazione ...FRANCESCO: 'MIGRANTI INTEGRATI AIUTANOCON CALO DEMOGRAFICO ' Il migrante 'va accolto, perché è in difficoltà, poi va accompagnato, poi promosso e integrato nella società, questo è molto ...Il Papa è un dono per tutti. Ogni sua parola è diretta ... Un migrante integrato aiuta quel Paese. Il fatto che il Mediterraneo sia il più grande cimitero della storia ci deve far pensare".Papa Francesco, l’intervista a “Che tempo ... la Ue che deve «mettersi d’accordo» nella distribuzione e non lasciare tutto a Paesi come «Italia o Spagna», il Mediterraneo divenuto ...