Il M5s voterà di nuovo su Conte e lo statuto. L'ex premier: "La mia leadership non dipende da carte bollate" (Di lunedì 7 febbraio 2022) "La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico, non dipende dalle carte bollate. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato". Poche parole dopo un pomeriggio di riflessione in seguito all'ordinanza del Tribunale di Napoli che di fatto sospende la sua nomina come capo politico del M5s. Giuseppe Conte incontra per pochi secondi i cronisti fuori dalla sua abitazione romana e liquida così la questione legale che casca su un Movimento già spaccato dalle Contese interne: da una parte l'ex premier, dall'altra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Video di Lorenzo Sassi Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) "La mianel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori. Quindi è un legame politico prima che giuridico, nondalle. E lo dico consapevole di essere anche un avvocato". Poche parole dopo un pomeriggio di riflessione in seguito all'ordinanza del Tribunale di Napoli che di fatto sospende la sua nomina come capo politico del M5s. Giuseppeincontra per pochi secondi i cronisti fuori dalla sua abitazione romana e liquida così la questione legale che casca su un Movimento già spaccato dallese interne: da una parte l'ex, dall'altra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Video di Lorenzo Sassi

