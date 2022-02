Il liceo di Cosenza occupato per un prof accusato di molestie: «Mi ha chiesto la foto del seno per il 6» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una studentessa del liceo scientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di Cosenza, oggi maggiorenne, avrebbe presentato denuncia ai Carabinieri raccontando di essere stata vittima di molestie a sfondo sessuale da parte di un insegnante quando era al primo anno di scuola. E un’altra denuncia, collettiva, dovrebbe essere presentata nelle prossime ore, gestita dalla studentessa che ha fatto esplodere il caso su Instagram, insieme a un centro antiviolenza di Lanzino di Cosenza. Per dare la sufficienza nella sua materia il docente le avrebbe chiesto delle foto e le avrebbe riservato delle “attenzioni” a sfondo sessuale. Lo raccontano alcune testate locali come Cosenza Channel. «In prima liceo, questo ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una studentessa delscientifico del polo scolastico “Valentini-Majorana” di Castrolibero, in provincia di, oggi maggiorenne, avrebbe presentato denuncia ai Carabinieri raccontando di essere stata vittima dia sfondo sessuale da parte di un insegnante quando era al primo anno di scuola. E un’altra denuncia, collettiva, dovrebbe essere presentata nelle prossime ore, gestita dalla studentessa che ha fatto esplodere il caso su Instagram, insieme a un centro antiviolenza di Lanzino di. Per dare la sufficienza nella sua materia il docente le avrebbedellee le avrebbe riservato delle “attenzioni” a sfondo sessuale. Lo raccontano alcune testate locali comeChannel. «In prima, questo ...

