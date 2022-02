“Il Green pass, ed i vaccini, hanno aiutato l’Italia a migliorare, quindi è giusto mantenerlo oltre estate”, afferma Ricciardi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Insieme alla fine dello stato di emergenza, in questi giorni a tenere banco tra i temi che maggiormente stanno interessando medici, esperti e, sopratutto, i membri del Cts, è se prorogare o meno il ‘farraginoso’ sistema del Super Green pass che, insieme al caos comportato, onestamente non sembra aver poi portato chissà quali vantaggi alla collettività, anzi. Ricciardi: “Se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati Covid, è dovuto alle vaccinazioni e Green pass” Tra quanti assolutamente favorevoli ad una proroga del certificato verde, il professore di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere scientifico del ministro della Salute) Walter Ricciardi, secondo cui “E’ giustissimo” perché, argomenta, “Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Insieme alla fine dello stato di emergenza, in questi giorni a tenere banco tra i temi che maggiormente stanno interessando medici, esperti e, sopratutto, i membri del Cts, è se prorogare o meno il ‘farraginoso’ sistema del Superche, insieme al caos comportato, onestamente non sembra aver poi portato chissà quali vantaggi alla collettività, anzi.: “Se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati Covid, è dovuto alle vaccinazioni e” Tra quanti assolutamente favorevoli ad una proroga del certificato verde, il professore di Igiene all’università Cattolica di Roma (e consigliere scientifico del ministro della Salute) Walter, secondo cui “E’ giustissimo” perché, argomenta, “Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione ...

