Il Covid allenta la morsa. In calo contagi e ricoveri. L’Italia si avvicina alle 150mila vittime dall’inizio della pandemia. Costa: “Dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 41.247, contro i 77.029 di ieri. Lunedì scorso erano oltre 57mila, dunque la riduzione su base settimanale è del 39%. Si tratta del numero più basso registrato nel 2022. I tamponi processati sono 393.663, quasi 300mila meno di ieri. Il tasso di positività scende comunque al 10,5% (Dall’11,2%). I decessi sono 326 (ieri 229) per un totola di 149.097 vittime dall’inizio della pandemi. Gli attualmente positivi al Covid sono ancora in netto calo, 82.547 in meno (ieri -55.295), e scendono sotto quota due milioni per la prima volta da un mese, 1.990.701 in tutto. Di questi 1.970.603 pazienti sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti delle ultime 24 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ancora inla curva epidemica in Italia. I nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore sono 41.247, contro i 77.029 di ieri. Lunedì scorso erano oltre 57mila, dunque la riduzione su base settimanale è del 39%. Si tratta del numero più basso registrato nel 2022. I tamponi processati sono 393.663, quasi 300mila meno di ieri. Il tasso di positività scende comunque al 10,5% (,2%). I decessi sono 326 (ieri 229) per un totola di 149.097pandemi. Gli attualmente positivi alsono ancora in netto, 82.547 in meno (ieri -55.295), e scendono sotto quota due milioni per la prima volta da un mese, 1.990.701 in tutto. Di questi 1.970.603 pazienti sono in isolamento domiciliare. I dimessi/guariti delle ultime 24 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid allenta Mappa Coronavirus: la situazione in Italia a Febbraio 2022 ... che detta le nuove misure in materia di certificazioni COVID - 19 (Super Green Pass senza scadenza dopo il ciclo vaccinale per guariti o dopo la dose booster) e allenta le regole per i vaccinati, l'...

Covid 19: muore un anziano di Sala Consilina Sala Consilina . Il Covid 19 allenta la morsa nel salernitano. Nelle ultime settimane i contagi stanno calando un po' in tutta la provincia. Purtroppo però si registra un altro decesso di persona affetta dal virus a Sala ...

Il Covid allenta la presa anche nel Salernitano: diminuiscono contagi e ricoveri Salernonotizie.it Vaccini, green pass e multe: cosa ne pensano i siciliani? Dopo il picco delle scorse settimane il covid allenta la morsa e i contagi sono in sensibile calo. Merito dei vaccini e delle misure del governo, a cominciare dalle multe agli over 50 non immunizzati.

Il Covid rallenta, via mascherina all’aperto e apertura delle discoteche: ecco quando Credo che con i dati positivi quelle all'aperto si dovrebbero togliere dall'11 febbraio, è un obiettivo che possiamo darci", ha detto Costa. "Se i dati saranno positivi in poche settimane… Leggi ...

