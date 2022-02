Il Centro per l’artigianato digitale a Expo Dubai. Da Cava la sfida per un made in Italy sostenibile e innovativo (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Medaarch-Centro per l’artigianato digitale è uno dei luoghi dell’innovazione presenti in Italia. Un’avventura che ha il suo cuore pulsante a Cava de’ Tirreni, dal 2018 sede del primo incubatore nazionale dedicato alla manifattura avanzata. E che è arrivata all’Expo di Dubai, dove abbiamo raccontato un modello che coniuga la tradizione e la creatività delle botteghe artigianali con le tecnologie dell’industria 4.0”. Ad affermarlo è Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch – Centro per l’artigianato digitale. Lanciato quattro anni fa, il Cad è stato scelto dalla Regione Campania come modello d’eccellenza per l’innovazione dei territori da presentare all’esterno. “Con Giffoni e Apple Academy, il Centro per ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Medaarch-perè uno dei luoghi dell’innovazione presenti in Italia. Un’avventura che ha il suo cuore pulsante ade’ Tirreni, dal 2018 sede del primo incubatore nazionale dedicato alla manifattura avanzata. E che è arrivata all’di, dove abbiamo raccontato un modello che coniuga la tradizione e la creatività delle botteghe artigianali con le tecnologie dell’industria 4.0”. Ad affermarlo è Amleto Picerno Ceraso, co-founder di Medaarch –per. Lanciato quattro anni fa, il Cad è stato scelto dalla Regione Campania come modello d’eccellenza per l’innovazione dei territori da presentare all’esterno. “Con Giffoni e Apple Academy, ilper ...

Giorgiolaporta : Lo potevano dire subito che boicottare la #Casellati non votandola o non entrando in aula serviva per creare il nuo… - borghi_claudio : @gervasoni1968 @ilgiornale E al ballottaggio con Macron chi ci va? Certo, mi rendo conto che fottersene del centro… - Link4Universe : A proposito di danze, questa è una tra due intere galassie a 300 milioni di anni luce da noi, con centinaia di mili… - aSalerno_it : #salerno Per San Valentino il centro storico di Agropoli diventa il 'Borgo degli Innamorati' - Nonnadinano : RT @alian_maria: @BimbiMeb Calenda è questo Tutto e il contrario di tutto Ma sta lasciando l'idea di centro per il campolargo di #Letta Dev… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro per The Last Thing Mary Saw, l'horror che spopola in USA (girato da un esordiente italiano) ... dall'altro potrebbe rammaricare per il fatto che sia stata un'altra terra a consacrarlo alla fama, ...fatto io a New York abbia più valore a livello educativo di quello che uno potrebbe fare al Centro ...

Mercato NBA, LeBron James via dai Lakers per seguire Bronny? Le squadre favorite bastata una frase, un'allusione alla possibilità di dividere il campo insieme a suo figlio Bronny, per rimettere al centro del fantamercato il nome di LeBron James - disposto a cambiare squadra pur di scendere sul parquet al fianco del piccolo nato quando la sua carriera NBA era iniziata da un po'. ...

Malattie intestinali All’ospedale apre il centro per la cura IL GIORNO Quale futuro per Roma? Rilancio nell’inclusività vicario del Papa per la diocesi di Roma, e Bernhard Kotsch, ambasciatore della Germania presso la Santa Sede. Curato da monsignor Samuele Sangalli, fondatore e presidente della Scuola Sinderesi – ...

Vaccini anti Covid, a Mormanno numeri da record MORMANNO (CS) – Oltre 6mila dosi inoculate e percentuali, rispetto alla popolazione residente, tra le più virtuose del distretto sanitario Esaro – Pollino. Mormanno crede fortemente nell’efficacia dei ...

... dall'altro potrebbe rammaricareil fatto che sia stata un'altra terra a consacrarlo alla fama, ...fatto io a New York abbia più valore a livello educativo di quello che uno potrebbe fare al...bastata una frase, un'allusione alla possibilità di dividere il campo insieme a suo figlio Bronny,rimettere aldel fantamercato il nome di LeBron James - disposto a cambiare squadra pur di scendere sul parquet al fianco del piccolo nato quando la sua carriera NBA era iniziata da un po'. ...vicario del Papa per la diocesi di Roma, e Bernhard Kotsch, ambasciatore della Germania presso la Santa Sede. Curato da monsignor Samuele Sangalli, fondatore e presidente della Scuola Sinderesi – ...MORMANNO (CS) – Oltre 6mila dosi inoculate e percentuali, rispetto alla popolazione residente, tra le più virtuose del distretto sanitario Esaro – Pollino. Mormanno crede fortemente nell’efficacia dei ...