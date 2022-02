Il caso Eni-Nigeria, la Trattativa stato-gogna (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più cercavamo le prove della sua innocenza e più trovavamo quelle della sua colpevolezza”. Queste, in tanti le ricorderanno, furono le agghiaccianti parole pronunciate dal pm Diego Marmo durante il più clamoroso errore giudiziario della storia repubblicana. In realtà, com’è noto, le indagini erano state condotte secondo la logica inversa. Si tratta di vicende molto diverse ed è sempre complicato fare parallelismi, ma si può dire che nel caso del processo Eni-Nigeria la procura di Milano abbia seguito proprio il metodo Marmo: più si cercavano le prove della colpevolezza dei dirigenti dell’Eni e più emergevano quelle della loro innocenza. Solo che i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro le hanno completamente ignorate se non – e questa è la ragione per cui i due magistrati sono indagati dalla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 7 febbraio 2022) "Sapete voi perché Enzo Tortora è in questo processo? Perché più cercavamo le prove della sua innocenza e più trovavamo quelle della sua colpevolezza”. Queste, in tanti le ricorderanno, furono le agghiaccianti parole pronunciate dal pm Diego Marmo durante il più clamoroso errore giudiziario della storia repubblicana. In realtà, com’è noto, le indagini erano state condotte secondo la logica inversa. Si tratta di vicende molto diverse ed è sempre complicato fare parallelismi, ma si può dire che neldel processo Eni-la procura di Milano abbia seguito proprio il metodo Marmo: più si cercavano le prove della colpevolezza dei dirigenti dell’Eni e più emergevano quelle della loro innocenza. Solo che i pm Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro le hanno completamente ignorate se non – e questa è la ragione per cui i due magistrati sono indagati dalla ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Eni Borse europee in rosso, Milano la peggiore. Spread ai massimi da estate 2020 sopra 160 Deboli anche Eni e Diasorin . Enel l è sotto la pressione di una pioggia di vendite, dopo il taglio ... Anche in questo caso il rendimento dei decennali italiani è al top dal maggio 2020 e si confronta ...

Caso pm Milano: al via interrogatorio Davigo davanti a gup ... l'ex consigliere del Csm, imputato a Brescia con il pm di Milano Paolo Storari per il caso dei ... incriminando da un lato Amara (coinvolto nel complotto contro i vertici Eni) e alcuni dei nomi che ...

Eni con UE e Unicef per migliorare qualità acqua a Bassora in Iraq (Teleborsa) - L'Unione Europea e l'UNICEF, in collaborazione con Eni, hanno un progetto che punta a migliorare la qualità dell'acqua per 850mila persone nella città di Bassora, compresi oltre 160mila ...

Saipem continua a perdere quota dopo annuncio nuova struttura organizzativa Venerdì la società ha annunciato la nuova struttura organizzativa che vede l'ingresso di due figure manageriali, vicine ai grandi soci Eni e Cdp, che affiancheranno ... 1,5 miliardi». In questo caso, ...

