Il bollettino Covid di oggi 7 febbraio 2022 | 41 247 nuovi contagi e 326 morti

Advertising

statodelsud : Covid Campania, il bollettino: 4.041 casi. I ricoverati sono 1.431 - Pino__Merola : Covid Campania, il bollettino: 4.041 casi. I ricoverati sono 1.431 - occhio_notizie : Il bollettino dell'emergenza Covid in Italia relativo alla giornata di oggi, 7 febbraio 2022 - UnaTecnologia : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi 7 febbraio: 41.247 nuovi casi e 326 morti - aranciaverde : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #7febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid

Terapie intensive: - 8 Sono 41.247 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 78.952, qui il). Sale così ad almeno 11.663.338 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - ...TRENTINO In Trentino sono tre i decessi, di cui due avvenuti in ospedale e registrati daldell'Azienda provinciale per i servizi sanitari; si tratta di due uomini over 70, di cui uno ...Covid, il bollettino di oggi 7 febbraio 2022. Sono 41.247 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 77.029. Le vittime sono invece 326, ...Sempre in calo i ricoverati. In Italia accertati 41mila casi Sono 298 i nuovi positivi al Coronavirus individuati in provincia di Varese nelle ultime ventiquattro ore. E' quanto riporta il bollettino ...