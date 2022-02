Il bollettino 41.247 nuovi casi e 326 morti. Tasso al 10,5% (Di lunedì 7 febbraio 2022) I dati di lunedì 7 febbraio. Gli attuali positivi totali scendono sotto la soglia di 2 milioni. Il Tasso di positività cala al 10,5% con 393.663 tamponi. Ricoveri: +177. Terapie intensive: -8 Leggi su corriere (Di lunedì 7 febbraio 2022) I dati di lunedì 7 febbraio. Gli attuali positivi totali scendono sotto la soglia di 2 milioni. Ildi positività cala al 10,5% con 393.663 tamponi. Ricoveri: +177. Terapie intensive: -8

