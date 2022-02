Il 70° compleanno di Vasco Rossi | da un cartone animato agli auguri degli artisti

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildiraggiunge, quest’anno, quota 70. I social sono già esplosi e il trend70 ha già scalato la vetta, con tutto il mondo dell’Internet e tutti glipronti a rivolgere i più affettuosial rocker di Zocca. Lui stesso, del resto, segna questo traguardo pubblicando un corto d’animazione sui suoi canali. Ilper ildiSulle note di Vita Spericolata vediamo la versione animata disalire su un ascensore e visitare le tappe più importanti della sua vita. Un piano per ogni età del Blasco, che in una prima tappa troviamo nella versione 14enne intento a strimpellare la sua chitarra elettrica. C’è poi ...

Vasco Rossi compieanni: una vita spericolata e sempre al massimo Buonal rocker di Zocca che festeggia insieme ai follower condividendo su Instagram un video sulla sua vita e la sua straordinaria carriera ...Redazione Sorrisi Il 7 febbraio dovrebbe essere festa nazionale: è ildi Vasco Rossi ! E quest'anno non è unqualunque: il rocker spegnecandeline . "Devo tutto alla musica che non fa distinzioni di sorta: non è il passare del tempo che conta, ma come lo usi" ha detto Vasco. "Intrigante è il ...