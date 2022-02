Hockey ghiaccio | Pechino 2022 | nel torneo femminile la Svezia piega la Cina | Svizzera batte Finlandia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, ildidei Giochi Olimpici invernali di. Dopo la sessione mattutina, quella serale ha proposto due match importanti, che hanno regalato risultati che chiariscono in maniera migliore le classifiche, soprattutto nelle parti basse della graduatoria. Nel Gruppo A lahato lacon il punteggio di 3-2. Le elvetiche sbloccano il punteggio dopo 11:52 minuti con Christen in powerplay, ma le scandinave rispondono al 27:49 con Laitinen. Il pareggio scuote le rosso-crociate che tornano in vantaggio con Ruegg (sempre in powerplay) al 30:00, quindi segnano anche il 3-1 con Stalder al 41:21. La, tuttavia, non molla la ...

Under 13 I Gladiators del coach Picco sono scesi in campo contro la squadra del Real Torino nella diciassettesima partita di campionato. Sin Da subito si portano in vantaggio e con 4 reti concludono ...... ma intanto sono già sul podio: diventano quindi appena tre le discipline in cui non abbiamo mai vinto medaglie ai Giochi Invernali - l'su, il freestyle e il salto con gli sci.