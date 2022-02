Highlights Italia-Svezia 8-1 | semifinale curling doppio misto Olimpiadi Pechino 2022 VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Glicompleti di, incontro valevole per le semifinali deldialleinvernali di. Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno superato De Val ed Eriksson in occasione dell’attesa sfida, affermandosi con una vittoria per 8-1 ai danni dei nordici, contraddistinta da una comunicazione sempre efficiente del duo azzurro protagonista, arrivato alla decima affermazione sul ghiaccio cinese su altrettanti scontri disputati. Sensazionale risultato per il movimento dinostrano: prima finale olimpica di sempre. L’di Constantini e Mosaner affronterà dunque la Norvegia in finale, a sua volta superiore alla Gran Bretagna al penultimo ...

Advertising

sportface2016 : #Pechino2022, #Constantini e #Mosaner da sogno: gli HIGHLIGHTS di #Italia-#Svezia 8-1 (VIDEO)… - cin_cup : Era TRACK RACER Italia a supportare @IMS nel CIN 2019 come lo farà stasera, rivediamo gli #Highlights #CIN… - Maldischiena_ : @goldenxhsss - sherazadswift : RT @sportface2016: Highlights #Italia-Canada 8-7, #curling doppio misto: Olimpiadi #Pechino2022 (VIDEO) - iordyfox : Finalmente riusciranno a fargli vincere campionato e coppa Italia senza aiuti ed inciuci ma per la coppia Campioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Italia

In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida con l'assoluta protagonista, così come approfondimenti epost - match. Finale da non perdere in quel ......IL LIVE DI GIORNATA GLIDELLA GARA DI FONTANA (VIDEO) PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL'IN ...In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla sfida con l’Italia assoluta protagonista, così come approfondimenti e highlights post-match. Finale da non perdere in quel di ...Daniele Adani ci racconta il derby e perché il vento è nemico del pallone. Parte ... A Deejay Chiama Italia i due opinionisti Dazn, ex di Milan e Inter, raccontano il loro derby a Linus e Nicola: ...