High School Cup: il primo torneo Fortnite per le scuole (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arriva l’High School Cup, il primo torneo di Fortnite che incontra le scuole superiori italiane grazie alla collaborazione tra ProGaming Italia e ScuolaZoo “More Than a Game”, questa la promessa di ZooCom, la creative media agency che lancia la prima edizione della High School Cup. Questo evento è rivolto a tutti gli studenti tra i 14 ed i 19 anni che verranno selezionati dalle scuole di tutta Italia. Il gruppo OneDay, proprietario di ZooCom, ha come obiettivo quello di utilizzare il gaming per iniziare un dialogo tra ragazzi e aziende su orientamento e futuro professionale dei giovani. High School Cup: il primo torneo di Fortnite tra ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 7 febbraio 2022) Arriva l’Cup, ildiche incontra lesuperiori italiane grazie alla collaborazione tra ProGaming Italia e ScuolaZoo “More Than a Game”, questa la promessa di ZooCom, la creative media agency che lancia la prima edizione dellaCup. Questo evento è rivolto a tutti gli studenti tra i 14 ed i 19 anni che verranno selezionati dalledi tutta Italia. Il gruppo OneDay, proprietario di ZooCom, ha come obiettivo quello di utilizzare il gaming per iniziare un dialogo tra ragazzi e aziende su orientamento e futuro professionale dei giovani.Cup: ilditra ...

