“Hai passato il limie”. Delia Duran demolita dalle donne del GF Vip dopo quella ‘roba hot’ con lui (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ingresso di Delia Duran nella casa del GF Vip ha avuto l’effetto di una bomba. La compagna, forse ex, di Alex Belli non perde un’occasione per farsi notare. Ieri, nella notte, aveva avuto un nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge lasciandosi andare a confessioni inaspettate. “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro, dopo parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro”. “Sì, inizio a capire tutto, dopo però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo”. Parole, quelle di Delia Duran, preambolo per un clamoroso riavvicinamento. Riavvicinamento che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ingresso dinella casa del GF Vip ha avuto l’effetto di una bomba. La compagna, forse ex, di Alex Belli non perde un’occasione per farsi notare. Ieri, nella notte, aveva avuto un nuovo faccia a faccia con Soleil Sorge lasciandosi andare a confessioni inaspettate. “No, va beh, ti dico che sono contenta di averti conosciuta. Io ti adoro. Posso dirtelo davvero? Te lo giuro,parliamo meglio, ma guardandoti da qui, hai un mondo, c’è un mondo davvero dentro”. “Sì, inizio a capire tutto,però voglio parlarti. Sto iniziando a conoscerti meglio, perché qui dentro sto iniziando a capire tante cose. Il male qui dentro è tanto e ho capito di alcune persone che non posso dirlo”. Parole, quelle di, preambolo per un clamoroso riavvicinamento. Riavvicinamento che ...

Advertising

CmetEster : @GiorgiaMeloni @nonelarena @La7tv @GilettiMassimo @FratellidItalia Hai fatto jl tuo tempo Mussolini è passato da mo' - loris_libero : @Cobra83226441 @Nemrac78141887 Adagio, adagio, svuoterò la vescica sulla tua tomba schifoso bastardo, hai già fatto… - ilcomunista87 : @fc_inter1908_ @sagitto78 @84Andreac @Gazzetta_it si hai ragione è passato un tempo incredibile, addirittura un campionato - EnricoEnrico197 : RT @Cherye60263984: Di che caxxx parli? I malati oncologici non si curano in TI. Se non l'hai passato TACI, e ricorda che il peccato della… - ognivoltaecosi : Dimmi che c’è stato #sanremo2022 ed hai passato la vita su Twitter senza dirmelo,inizio io -

Ultime Notizie dalla rete : Hai passato Juventus, esordio boom per Vlahovic. Il serbo rivitalizza anche Morata "Ho passato l'ultimo mese senza sapere cosa sarebbe successo, finché il mister e la società mi ... La posizione in campo? Sì, è diverso giocare in quel ruolo perché hai tanto campo davanti. Non è lo ...

Vasco Rossi, 70 anni e non sentirli: Sanremo, i concerti, le accuse LE 20 IMMAGINI SIMBOLO Ma cosa vuoi che sia una canzone...", stampato invece in 20mila copie, passato più che altro dalle ... "Non l'hai mica capito" e anche "Anima fragile", uno dei più struggenti dell'opera rossiana, ...

Un anno fa Ilenia Fabbri veniva uccisa. Il dolce ricordo degli amici: "Qui ci manchi tantissimo, hai lasciato un vuoto" RavennaToday "Hol'ultimo mese senza sapere cosa sarebbe successo, finché il mister e la società mi ... La posizione in campo? Sì, è diverso giocare in quel ruolo perchétanto campo davanti. Non è lo ...Ma cosa vuoi che sia una canzone...", stampato invece in 20mila copie,più che altro dalle ... "Non l'mica capito" e anche "Anima fragile", uno dei più struggenti dell'opera rossiana, ...