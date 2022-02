Green pass Italia | Ricciardi | “Giusto mantenerlo oltre estate”

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - borghi_claudio : Libero è diventato no green pass. Così, in scioltezza, dopo qualche migliaio di prime pagine dove si dicevano cose lievemente differenti. - Carmen222485937 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni @nonelarena @La7tv @GilettiMassimo Non l'ho vista e nn mi interessa Togliere il gre… - Marko_Morandi : RT @AlbertoBagnai: @QgDelux Bravo, mi piaci così intransigente, puro e duro di comprendonio. Il tema è molto semplice: finché il green pass… -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Giocare a basket in Italia senza vaccino ormai è un'impresa difficile, nonostante Justin Cobbs. E così in un campionato immunizzato chi non ha ilse ne va altrove. In Nba invece i proseliti antivaccinisti continuano a trovare terreno fertile Ultimo fu Justin Cobbs. E forse lo resterà: la storia dell'odissea del playmaker no vax ha ...Per la rimozione del, invece, ci sarà da attendere: una riflessione si potrà aprire solo dopo la fine dello stato d'emergenza (il 31 marzo). Mascherine, quali sono le regole ora all'...ROVIGO - Hanno cercato di far convertire all'Usl il Green pass stranieri, alterando i documenti di identità, ma sono stati scoperti dai carabinieri di Rovigo che li hanno denunciati. Protagonisti un ...(Adnkronos) - E' "giustissimo" prorogare il sistema del Green pass in Italia oltre l'estate. "Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati" Covid, "ciò è dovuto ...