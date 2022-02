Green pass Italia, Ricciardi: “Giusto mantenerlo oltre estate” (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ “giustissimo” prorogare il sistema del Green pass in Italia oltre l’estate. “Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati” Covid, “ciò è dovuto a due elementi: le vaccinazioni e il certificato verde”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica di Roma. “Se vogliamo proseguire sulla strada che ci permette di fare ormai quasi tutto, dobbiamo mantenere questi due importanti perni su cui si è fondata la nostra strategia”, ha aggiunto. Ricciardi ha ricordato che la ‘via Italiana’ all’uscita dalla quarta ondata è stata “meno invasiva di quella adottata in altri Paesi, dove ci sono stati ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) (Adnkronos) – E’ “giustissimo” prorogare il sistema delinl’. “Dobbiamo ricordare che se siamo oggi in questa situazione di miglioramento dei dati” Covid, “ciò è dovuto a due elementi: le vaccinazioni e il certificato verde”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Walter, consigliere scientifico del ministro della Salute e professore di Igiene all’università Cattolica di Roma. “Se vogliamo proseguire sulla strada che ci permette di fare ormai quasi tutto, dobbiamo mantenere questi due importanti perni su cui si è fondata la nostra strategia”, ha aggiunto.ha ricordato che la ‘viana’ all’uscita dalla quarta ondata è stata “meno invasiva di quella adottata in altri Paesi, dove ci sono stati ...

