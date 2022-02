Green pass, da oggi le nuove regola: le novità (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nove regole in vigore a partire da oggi per scuola e Green pass. Scattano da lunedì 7 febbraio le regole approvate nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Oltre alla scuola, per la quale, a partire dalle scuole primarie in poi, solo i non vaccinati andranno in Dad, cambiano anche le regole sul Green pass. Da oggi, infatti, chi ha ricevuto la terza dose, o è guarito dal Covid dopo la seconda, non vedrà scadere il proprio Green pass. La certificazione verde sarà quindi illimitata fino ad eventuale contrordine. Situazione diversa invece, per chi ha due dosi di vaccino o è guarito dal Covid dopo la prima dose: per loro il Green pass varrà per sei mesi. Sono queste le novità che partono ... Leggi su italiasera (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nove regole in vigore a partire daper scuola e. Scattano da lunedì 7 febbraio le regole approvate nel Consiglio dei ministri di mercoledì. Oltre alla scuola, per la quale, a partire dalle scuole primarie in poi, solo i non vaccinati andranno in Dad, cambiano anche le regole sul. Da, infatti, chi ha ricevuto la terza dose, o è guarito dal Covid dopo la seconda, non vedrà scadere il proprio. La certificazione verde sarà quindi illimitata fino ad eventuale contrordine. Situazione diversa invece, per chi ha due dosi di vaccino o è guarito dal Covid dopo la prima dose: per loro ilvarrà per sei mesi. Sono queste leche partono ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Treviso, multato perché al lavoro senza Green pass: 38enne si dà fuoco in piazza #greenpass #treviso #lavoro… - VittorioSgarbi : Morti di Stato. - borghi_claudio : Libero è diventato no green pass. Così, in scioltezza, dopo qualche migliaio di prime pagine dove si dicevano cose lievemente differenti. - MCavicchini : RT @AzzurraBarbuto: @borghi_claudio Nel tentativo disperato di recuperare la gigantesca perdita di copie senza precedenti nella storia del… - S08789839 : RT @LVDA_Acid: 'Mario Draghi, col quale ho parlato tempo fa, mi ha detto: Ho messo il Green Pass per costringere la gente a vaccinarsi' Vi… -