Grande squalo bianco attacca di nuovo: il dramma di una 20enne australiana (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un’immagine terrificante quella arrivata dall’Australia, di uno squalo bianco che si aggira a pochi metri dalla spiaggia pochi minuti dopo aver massacrato una ragazza. La giovane 20enne stava nuotando con una ciambella gonfiabile, a circa 180 metri dalla spiaggia quando è stata addentata dal pericoloso predatore, un gigante lungo quasi 3 metri e mezzo. LEGGI ANCHE => Rayan non ce l’ha fatta: morto il bimbo precipitato nel pozzo. Le analogie con la vicenda di Alfredino Rampi La ragazza è fortunatamente riuscita a nuotare fino a riva e le persone sul luogo l’hanno subito soccorsa in attesa dei rinforzi; è stata poi trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Perth. Tuttavia solo mezz’ora dopo l’attacco, il Grande squalo bianco è stato nuovamente ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un’immagine terrificante quella arrivata dall’Australia, di unoche si aggira a pochi metri dalla spiaggia pochi minuti dopo aver massacrato una ragazza. La giovanestava nuotando con una ciambella gonfiabile, a circa 180 metri dalla spiaggia quando è stata addentata dal pericoloso predatore, un gigante lungo quasi 3 metri e mezzo. LEGGI ANCHE => Rayan non ce l’ha fatta: morto il bimbo precipitato nel pozzo. Le analogie con la vicenda di Alfredino Rampi La ragazza è fortunatamente riuscita a nuotare fino a riva e le persone sul luogo l’hanno subito soccorsa in attesa dei rinforzi; è stata poi trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Perth. Tuttavia solo mezz’ora dopo l’attacco, ilè stato nuovamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande squalo Vigil Inizia come Lo squalo la serie che vi raccontiamo nella recensione di Vigil - Indagine a bordo , la nuova serie tv ... Vigil - Indagine a bordo su BBC è diventato il più grande debutto del 2021 per una ...

Le squadre 2022: Astana Qazaqstan Team Lascia la squadra infine Matteo Sobrero, cronoman e corridore completo apparso in grande crescita. ... Lo squalo sarà accompagnato in questa nuova avventura da Simone Velasco, Leonardo Basso, Valerio ...

Grande squalo bianco attacca di nuovo: il dramma di una 20enne australiana Periodico Italiano L’aspetto del Megalodonte resta un mistero Per ricostruirne le fattezze, diversi ricercatori hanno utilizzato a modello il moderno grande squalo bianco, Carcharodon carcharias, che appartiene alla famiglia degli squali Lamnidae.

Al via le riprese in UK del sequel di Shark - Il primo squalo Le riprese del sequel del film action del 2018, Shark - Il primo squalo, sono ufficialmeente iniziate nel Regno ... alla regia e vari sceneggiatori e produttori fare ritorno in questo grande thriller ...

