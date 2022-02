“Grande Fratello Vip 6”, Jessica ha nuove speranze su Barù: “Ci siamo dati una specie di bacio…” (Di lunedì 7 febbraio 2022) La casa del “Grande Fratello Vip 6” è agitata da nuovi movimenti sentimentali. Ormai Jessica ha occhi solo per Barù e non fa che parlare di lui e di come stia coltivando il loro rapporto giorno dopo giorno. A Manila ha anche confidato che tra loro c’è stato una “specie di bacio sulle labbra” ed è convinta che con il tempo le cose potranno crescere ulteriormente. Ma la situazione non è così semplice. Barù infatti non sembra così coinvolto dalla cosa e, anzi, pare avere un interesse per Delia, con il rischio di degenerare in un nuovo triangolo ad alta tensione. Jessica prova a cercare di leggere tra i comportamenti di Barù qualcosa che possa lasciar intuire un interessamento anche da parte di lui. Racconta a Manila anche di un abbraccio ma lei stessa ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 7 febbraio 2022) La casa del “Vip 6” è agitata da nuovi movimenti sentimentali. Ormaiha occhi solo pere non fa che parlare di lui e di come stia coltivando il loro rapporto giorno dopo giorno. A Manila ha anche confidato che tra loro c’è stato una “di bacio sulle labbra” ed è convinta che con il tempo le cose potranno crescere ulteriormente. Ma la situazione non è così semplice.infatti non sembra così coinvolto dalla cosa e, anzi, pare avere un interesse per Delia, con il rischio di degenerare in un nuovo triangolo ad alta tensione.prova a cercare di leggere tra i comportamenti diqualcosa che possa lasciar intuire un interessamento anche da parte di lui. Racconta a Manila anche di un abbraccio ma lei stessa ...

Advertising

trash_italiano : Quanto ci pentiremo di non aver chiesto aiuto alle Bimbe di Giulia De Lellis e ai brasiliani che guardano il Grande Fratello. #Sanremo2022 - turututiti : Nicola asfaltando ancora una volta la lavapiatti il grande fratello e il compagno @Lamoruso71 dovete solo prendere… - Nisrine567 : No ma a sto grande fratello veramente non piacciono le storie più vere e sincere uno deve dire che è innamorato dopo un giorno ?????#jeru - missanastasiaax : GRANDE FRATELLO, PELATO , AUTORI, CASE, AUTO, LIBRI E FOGLI DI GIORNALE #jerù - jeruGFVIP6 : RT @Giuliaxx3: Carina Delia che usa la tattica del chiarimento pre puntata per non essere nominata. GUARDIAMO IL GRANDE FRATELLO DA ANNI Q… -