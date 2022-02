Gran Bretagna, settant'anni sul trono: la Regina guarda al dopo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sette decenni sul trono, e la parola fine non e' ancora scritta. Elisabetta II, la sovrana piu' longeva che le isole britanniche abbiano mai avuto, entra da oggi nei libri di storia come il primo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sette decenni sul, e la parola fine non e' ancora scritta. Elisabetta II, la sovrana piu' longeva che le isole britche abbiano mai avuto, entra da oggi nei libri di storia come il primo ...

Advertising

Eurosport_IT : 8-0 ?????? ???????? Italia-USA: 8-4 ???????? Italia-Svizzera: 8-7 ???????? Italia-Norvegia: 11-8 ???????? Italia-Repubblica Ceca: 10… - Eurosport_IT : 'CHE TIRO CHE HA FATTO?!' ?????? Super punto di Stefania Constantini nella vittoria dell'Italia sulla Gran Bretagna!… - Coninews : Ancora una vittoriaaaaaa! ?? Stefania #Constantini e Amos #Mosaner superano anche la Gran Bretagna 7-5! Per gli azz… - Kriss42042564 : RT @boni_castellane: Un paese di boomer bolsi, di vecchi con la badante e di giovani rincoglioniti non può fare come in Romania o come in C… - ale_dopamina : RT @martiraranans: Noi li colpiremo in profondità alle 2 di notte quando saranno troppo stanchi per votare o per capire qualsiasi cosa ment… -