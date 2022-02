Gli studenti del ‘Palmieri Rampone Polo’ celebrano la Giornata contro il Bullismo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo ed il cyberBullismo, i referenti d’Istituto “Palmieri Rampone Polo” proff. Pietro D’Angelo e Alfonsina Damiano, con la preziosa collaborazione di tutti i docenti, hanno sensibilizzato gli studenti attraverso un interessante programma didattico voluto e promsso dal Preside prof. Attilio Lieto. Tale programma ha visto professori e alunni confrontarsi su un tema sempre attuale e di grande importanza sociale, soprattutto nell’odierno contesto storico dove la realtà virtuale non sempre viene utilizzata in modo equilibrato, responsabile ed opportuno. Bullismo e CyberBullismo sono da considerarsi veri e propri problemi, da trattare e affrontare soprattutto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – In occasione dellaNazionaleiled il cyber, i referenti d’Istituto “PalmieriPolo” proff. Pietro D’Angelo e Alfonsina Damiano, con la preziosa collaborazione di tutti i docenti, hanno sensibilizzato gliattraverso un interessante programma didattico voluto e promsso dal Preside prof. Attilio Lieto. Tale programma ha visto professori e alunni confrontarsi su un tema sempre attuale e di grande importanza sociale, soprattutto nell’odierno contesto storico dove la realtà virtuale non sempre viene utilizzata in modo equilibrato, responsabile ed opportuno.e Cybersono da considerarsi veri e propri problemi, da trattare e affrontare soprattutto ...

Advertising

fattoquotidiano : Il ministro promette incontri, ma è troppo tardi. Dall’alternanza alla maturità, nessuno ha interpellato i ragazzi… - DadoneFabiana : Non ho potuto chiudere gli occhi di fronte alle immagini delle cariche della #polizia contro gli #studenti che mani… - stanzaselvaggia : Una ragazza di 18 anni con un’anca rotta. Una di 14 con sei punti in testa. Un ragazzo in ospedale con un’emorragia… - _854569266004 : RT @VanessaCorini: Cos’è realmente l’alternanza scuola-lavoro (e perché gli studenti vogliono abolirla) - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: C’è una qualche connessione tra i più recenti fatti di cronaca, in apparenza lontanissimi tra loro, e il modo con cui ci s… -