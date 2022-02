“Gli devono tagliare le corde vocali” | Noemi risponde alle parole di Barù

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Altra diretta del Grande Fratello VIP 6, altra polemica. Questo pomeriggio, per la prima volta, i concorrenti del Grande Fratello hanno ascoltato le canzoni di Sanremo, mentre in casa ci si preparava per la puntata. Musica ad alto volume e i vipponi si sono resi conto che si trattava di canzoni inedite e hanno capito che si trattava probabilmente dei brani di Sanremo. Ovviamente tra le canzoni mandate in diffusione, anche Ti amo non lo so dire di. A qualcuno a quanto pare, la canzone della bravissima Veronica non è piaciuta ed ecco che sono arrivati dei pessimi commenti, che non sono passati inosservati. Una frase diin particolare, non è piaciuta a nessuno. E in attesa di sapere se Signorini chiederà al vippone di scusarsi, vi raccontiamo come ha reagito la cantante che è stata informata da alcuni fan di questa pessima uscita del ...