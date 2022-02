Giuseppe Conte vada via da M5s: la sua dignità non si tocca! (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Roberto Del Balzo Citiamo, in ordine sparso dai vari quotidiani, frasi su Giuseppe Conte pronunciate da Beppe Grillo e per ultimo Luigi Di Maio negli ultimi mesi: “Conte è uno specialista in penultimatum”, “Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”, “Conte è da sfiduciare (leader che ha fallito)”. Tre pesci in faccia, pesci di dimensioni notevoli presi per la pinna caudale e scaraventati con forza sul viso di Giuseppe Conte. Tre pesci pesanti che quando arrivano sulle tempie stordiscono, lasciano graffi, tagli e lividi: si sono abbattuti sul ciuffo dell’avvocato del popolo non in un angolo nascosto della pescheria in un misero regolamento di conti tra sgherri di coltello ma davanti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) di Roberto Del Balzo Citiamo, in ordine sparso dai vari quotidiani, frasi supronunciate da Beppe Grillo e per ultimo Luigi Di Maio negli ultimi mesi: “è uno specialista in penultimatum”, “non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione”, “è da sfiduciare (leader che ha fallito)”. Tre pesci in faccia, pesci di dimensioni notevoli presi per la pinna caudale e scaraventati con forza sul viso di. Tre pesci pesanti che quando arrivano sulle tempie stordiscono, lasciano graffi, tagli e lividi: si sono abbattuti sul ciuffo dell’avvocato del popolo non in un angolo nascosto della pescheria in un misero regolamento di conti tra sgherri di coltello ma davanti al ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - Mov5Stelle : È assolutamente necessario intervenire con risorse aggiuntive per contrastare il #carobollette, altrimenti non solo… - petergomezblog : M5s, sospesi in via cautelare lo statuto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente: accolto il ricorso di un gr… - mocettast : RT @EmilianaCarifi: Vissani che rimpiange Giuseppe Conte: 'almeno lui ogni tanto ci dava 10mila € questo (Draghi) non sta dando niente a ne… - Yon_Yonson71 : 'Scusi ministro Di Maio, cosa ne pensa della decisione del Tribunale di Napoli di sospendere l'elezione di Giuseppe… -