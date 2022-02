Giubileo di platino per Elisabetta II, ecco il documento che la proclamò Regina nel 1952 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Londra, 07 febbraio 2022 70 anni di Regno per Elisabetta II, nominata Regina dopo la morte di suo padre nel 1952. Sui social della Royal Family è stato postato il documento originale dell'epoca che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Londra, 07 febbraio 2022 70 anni di Regno perII, nominatadopo la morte di suo padre nel. Sui social della Royal Family è stato postato iloriginale dell'epoca che la ...

Advertising

berlusconi : Desidero far pervenire alla Regina Elisabetta II le mie più vive felicitazioni in occasione del Giubileo di platin… - RaiNews : E' la prima monarca britannica a festeggiare un regno più lungo di quello della regina Vittoria #QueenElizabethII… - ParliamoDiNews : Giubileo di platino per Elisabetta II, ecco il documento che la proclamò Regina nel 1952 – Libero Quotidiano… - GruppoFICamera : RT @berlusconi: Desidero far pervenire alla Regina Elisabetta II le mie più vive felicitazioni in occasione del Giubileo di platino. Il su… - monarchico : Il #Primo #Ministro #australiano è il primo a fare le #congratulazioni alla #Regina #Elisabetta per il #Giubileo di… -