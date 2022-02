Giroud tiene vivo il Campionato: al Milan il derby (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giroud tiene vivo il Campionato. Il Milan batte l’Inter in rimonta e la tallona in classifica. Ora la squadra di Pioli e il Napoli sono a un punto dalla squadra di Simone Inzaghi. Rientra anche in zona Champions League la Juventus, che grazie alle reti dei nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria stende il Verona di Tudor. L’Atalanta invece perde in casa contro il Cagliari. La squadra di Mazzarri scavalca così in classifica il Venezia lasciando il terzultimo posto ai lagunari. Giroud tiene vivo il Campionato: il francese con una doppietta sigla il successo rossonero nel derby Quando Perisic ha segnato il gol del vantaggio dell’Inter, tutti hanno pensato che il Campionato era ormai deciso. Poi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 7 febbraio 2022)il. Ilbatte l’Inter in rimonta e la tallona in classifica. Ora la squadra di Pioli e il Napoli sono a un punto dalla squadra di Simone Inzaghi. Rientra anche in zona Champions League la Juventus, che grazie alle reti dei nuovi arrivati Vlahovic e Zakaria stende il Verona di Tudor. L’Atalanta invece perde in casa contro il Cagliari. La squadra di Mazzarri scavalca così in classifica il Venezia lasciando il terzultimo posto ai lagunari.il: il francese con una doppietta sigla il successo rossonero nelQuando Perisic ha segnato il gol del vantaggio dell’Inter, tutti hanno pensato che ilera ormai deciso. Poi ...

Advertising

interchannel_ic : #News @CorSport - Al di là dello scontro #Giroud-#Sanchez, in casa #Inter non è stata gradita la direzione in gener… - fabriziomantova : @federico_1899 Nelle rifiniture settimanali #Inzaghi spieghi a #Sanchez dì scaricare velocemente .Perché se la tie… - Nolovieronamol1 : @LuboAdusto Me dicen que Gigliotti tiene cosas de Giroud. - Way_Gh_ : @JonnyDevil80 2/2 ripartenze. Sanchez poteva stare a terra dopo il contatto con Giroud, ma il coglione si alza e l’… - fragiove7 : @gianpy_83 @Alex_Cavasinni Uguali ?!? Non credo. -calhanoglu recupera il pallone e lo tiene tra i piedi -giroud fa… -