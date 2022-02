Giovanna Civitillo piange per Amadeus a La vita in diretta | “Sono orgogliosa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Sanremo 2022 è finito da due giorni,Civillo può togliere la mascherina con cui ha protetto soprattutto suo marito in queste settimane e a Laincede al pianto. E’ emozione pura quella di, tenerissima spiega il motivo delle sue lacrime. Ha la voce che le trema, il viso che cerca di contrarre per non fare scendere quelle lacrime ma alla fine non regge e compresa da Alberto Matano e dagli altri capisce che può lasciarsi andare. Possiamo solo immaginarla la tensione di questi giorni ma il festival di Sanremo per gli addetti ai lavori inizia mesi prima. Le scelte, le prese di posizione, tutta la cura possibile ma ci sarà sempre qualcuno da scontentare e poi la paura che il covid potesse rovinare tutto. La moglie diha vissuto con lui tutto ...