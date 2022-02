Giorno del Ricordo, le celebrazioni al Senato con la premiazione delle scuole vincitrici del Concorso nazionale “10 febbraio”. Ci sarà il Ministro Bianchi (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovedì 10 febbraio, alle ore 16.00, a Palazzo Madama, alla presenza del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, si svolgerà la cerimonia ufficiale di celebrazione del Giorno del Ricordo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 7 febbraio 2022) Giovedì 10, alle ore 16.00, a Palazzo Madama, alla presenza deldell’Istruzione Patrizio, si svolgerà la cerimonia ufficiale di celebrazione deldel. L'articolo .

Advertising

Rvaticanaitalia : “Il senso dell’umorismo è una medicina: fa bene al cuore e dà tanta gioia. Da 40 anni prego ogni giorno la preghier… - Corriere : ?? Da giugno 2021 sono nate sessantaquattro nuove imprese edili al giorno, con personale non formato e ponteggi non… - juventusfc : Nel giorno del suo compleanno e alla vigilia di #JuveVerona cosa può esserci di meglio di una doppietta di… - Manfred43109337 : RT @boni_castellane: Perché mandavamo la Botteri per i pezzi di costume su cosa mangiano gli americani il Giorno del Ringraziamento e per s… - UniStraPg : RT @RaiCultura: ?? L’opera d’arte del giorno Domenico Ghirlandaio, Ritratto di Francesco Sassetti con il figlio Teodoro, 1488, tempera su ta… -