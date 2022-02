Giornata mondiale del cyberbullismo: le parole della consigliere Us Acli Immacolata Petrillo (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi Giornata mondiale del cyberbullismo e bullismo, io Immacolata Petrillo, consigliere provinciale delle Us Acli di Benevento, con mandato riguardante ogni tipo di violenza, voglio esprimere il mio pensiero su questo importante argomento. Sempre più frequenti risultano essere negli ultimi anni gli episodi di sopraffazione ed aggressività a scuola che vedono coinvolti preadolescenti ed adolescenti che lasciano spesso impreparati insegnanti e genitori. Accanto ai fatti di cronaca più noti, il fenomeno del bullismo si presenta di solito in modo sommerso e meno evidente, caratterizzato da continui piccoli soprusi e prevaricazioni, spesso difficili da individuare e su cui diventa arduo intervenire. Il bullismo nasce e trova la sua collocazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggidele bullismo, ioprovinciale delle Usdi Benevento, con mandato riguardante ogni tipo di violenza, voglio esprimere il mio pensiero su questo importante argomento. Sempre più frequenti risultano essere negli ultimi anni gli episodi di sopraffazione ed aggressività a scuola che vedono coinvolti preadolescenti ed adolescenti che lasciano spesso impreparati insegnanti e genitori. Accanto ai fatti di cronaca più noti, il fenomeno del bullismo si presenta di solito in modo sommerso e meno evidente, caratterizzato da continui piccoli soprusi e prevaricazioni, spesso difficili da individuare e su cui diventa arduo intervenire. Il bullismo nasce e trova la sua collocazione ...

