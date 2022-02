Giornata di Raccolta del Farmaco | coinvolte 5mila farmacie

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si rinnova, anche per il 2022, l’impegno dei farmacisti italiani al fianco del Banco Farmaceutico per aiutare le persone più indigenti che non hanno la possibilità di acquistare i medicinali. La 22^didel(GRF22) coinvolgeràe oltre 17mila farmacisti in tutta Italia, che da domani 8 febbraio fino a lunedì 14, saranno impegnati nelladei farmaci da banco donati dai cittadini a beneficio delle persone bisognose.In Italia, nel 2021, circa 600mila persone in condizione di povertà sanitaria non hanno potuto acquistare i medicinali di cui avevano bisogno e sono state costrette a rinunciare a visite mediche e prestazioni sanitarie per motivi economici.“Ladidel ...