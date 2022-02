Giorgio Palù gela gli italiani | “Quarta dose?” Ecco la data

Leggi su howtodofor

(Di martedì 8 febbraio 2022) È presto per dire che siamo fuori dalla pandemia. E unacon vaccini aggiornati contro il Coronavirus è possibile. Lo dice oggi il presidente dell’Aifain un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. In cui spiega che «mentre la curva epidemica è in fase di regressione in oltre 20 Paesi del mondo, assistiamo ancora alla rapida crescita dei casi nell’Est Europa e nel Sudest asiatico. Il pianeta è molto più densamente popolato del secolo scorso e esistono aree popolate da comunità ancora suscettibili al virus perché non vaccinate o immunizzate in seguito all’infezione naturale». E quindi la guerra «non possiamo dichiararla vinta. L’unico raffronto con pandemie causate da coronavirus è possibile con i virus dell’influenza che sono stati responsabili di tre pandemie della durata di ...