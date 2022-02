Giorgia Meloni commenta le parole del Papa sugli immigrati e attacca: “Agli italiani si chiede il green pass per comprare, agli immigrati niente” | VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quando le si fa una domanda su fatti concreti – come il caro bollette -, Giorgia Meloni vaneggia e tenta di prendere tempo non dando alcuna risposta. Quando, invece, si parla di migranti, le strofe e ritornelli sono già scritti. E così la leader di Fratelli d’Italia, nel corso della sua intervista con Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, sciorina tutto il suo repertorio – rimanendo in clima sanremese – con paragoni che non stanno né in cielo né in terra. E tutto parte dalla richiesta di un commento su quanto detto, pochi minuti prima, da Papa Francesco ospite di Fabio Fazio. Giorgia Meloni e il pressappochismo su green pass e migranti Dopo una rapida battuta sulla veste bianca con cui si è presentata negli studi di “Non è L’Arena” (su La7), Giorgia ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) Quando le si fa una domanda su fatti concreti – come il caro bollette -,vaneggia e tenta di prendere tempo non dando alcuna risposta. Quando, invece, si parla di migranti, le strofe e ritornelli sono già scritti. E così la leader di Fratelli d’Italia, nel corso della sua intervista con Massimo Giletti a “Non è l’Arena”, sciorina tutto il suo repertorio – rimanendo in clima sanremese – con paragoni che non stanno né in cielo né in terra. E tutto parte dalla richiesta di un commento su quanto detto, pochi minuti prima, daFrancesco ospite di Fabio Fazio.e il pressappochismo sue migranti Dopo una rapida battuta sulla veste bianca con cui si è presentata negli studi di “Non è L’Arena” (su La7),...

