Gianni Morandi, così ha festeggiato il post Sanremo: altro che lusso e sfarzo! (Di lunedì 7 febbraio 2022) Sanremo 2022 è ormai giunto a conclusione e Gianni Morandi, in vista del suo magnifico terzo posto, ha così festeggiato. Ma, contrariamente a quanto si pensi, nulla a che vedere con eventi in pompa magna o grandi lussi, optando per una celebrazione totalmente inaspettata. Un grande protagonista del panorama musicale italiano nonché ‘l’eterno ragazzo di Monghidoro’, Gianni Morandi ha trionfato alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano Apri tutte le Porte, testo scritto dal suo amico Jovanotti, conquistando il podio e il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla‘. Gianni Morandi-AltranotiziaUn’emozione incredibile per cui questo grande successo merita di essere ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 febbraio 2022)2022 è ormai giunto a conclusione e, in vista del suo magnifico terzoo, ha. Ma, contrariamente a quanto si pensi, nulla a che vedere con eventi in pompa magna o grandi lussi, optando per una celebrazione totalmente inaspettata. Un grande protagonista del panorama musicale italiano nonché ‘l’eterno ragazzo di Monghidoro’,ha trionfato alla 72° edizione del Festival dicon il brano Apri tutte le Porte, testo scritto dal suo amico Jovanotti, conquistando il podio e il Premio della Sala Stampa ‘Lucio Dalla‘.-AltranotiziaUn’emozione incredibile per cui questo grande successo merita di essere ...

Advertising

lorenzojova : Mr @morandi_g non sente ragioni, sale su una canzone e la porta a tutti quanti, e si aprono porte. È la musica legg… - FranAltomare : Il momento in cui Amadeus dice a Gianni Morandi: “puoi fare il coconduttore”. ?? #Sanremo2022 #Ferilli - lorenzojova : Gianni Morandi - Apri tutte le porte (Official Video - Sanremo 2022) - FiorenzoCavarr1 : Sanremo 2022 - Gianni Morandi e Jovanotti cantano un medley con i loro s... - lusrad : @morandi_g @SanremoRai @lorenzojova Grande Gianni! -