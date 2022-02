Giallo Gigi Bici: non solo la pistola, in casa della fisioterapista trovati anche dei proiettili (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non solo la valigetta con gli attrezzi di Gigi Bici e la pistola. A Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), nella villa di Barbara Pasetti - la fisioterapista 40enne arrestata con l'accusa di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nonla valigetta con gli attrezzi die la. A Calignano, frazione di Cura Carpignano (Pavia), nella villa di Barbara Pasetti - la40enne arrestata con l'accusa di ...

