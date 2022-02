“Ghiaccio” | il film al cinema | ecco quando TRAILER

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Dal 7 al 9 febbraio nelle multisale del Circuito il primoche vede alla regia il cantautore Fabrizio Moro, accanto ad Alessio De Leonardis Dal 7 al 9 febbraio nelle multisale del Circuito arriva, ilche segna l’esordio come regista del cantautore Fabrizio Moro, insieme ad Alessio de Leonardis. Distribuito da Vision Distribution, una produzione La Casa Rossa con Tenderstories in collaborazione con Vision Distribution, in associazione con L’Università Telematica San Raffaele Roma e in collaborazione con SKY e in collaborazione con RTI, il lungometraggio vede protagonisti Giacomo Ferrara e Vinicio Marchioni. Nel cast anche Claudio Camilli, Beatrice Bartoni, Sara Cardinaletti, Valerio Morigi, Lorenzo Grilli, Emanuele Propizio, Mauro Cremonini e Lidia Vitale. La storia è ambientata nel 1999 a Roma, dove Giorgio, giovane ...