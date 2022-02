GFVIP 6, CORSA VERSO LA FINALE: Il pubblico social ha già deciso! Ecco chi potrebbe essere il primo finalista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il pubblico social ha già deciso chi tra Davide. Delia, Katia e Manila potrebbe essere il primo finalista. I sondaggi non lasciano spazio a dubbi Dopo lo stop di Sanremo e a pochi minuti dall’inizio di una nuova puntata, il pubblico social decide chi tra Davide, Delia, Katia e Manila potrebbe essere il primo finalista del Grande Fratello Vip 6. Dalle percentuali dei sondaggi, il web pare essersi schierato in modo netto e deciso a favore di due concorrenti. Si tratta di Davide Silvestri e Delia Duran che, nelle prossime ore, potrebbero contendersi il podio dei finalisti. Inoltre, dalle pagine social legate al reality show, tanti i commenti da parte dei ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ilha già deciso chi tra Davide. Delia, Katia e Manilail. I sondaggi non lasciano spazio a dubbi Dopo lo stop di Sanremo e a pochi minuti dall’inizio di una nuova puntata, ildecide chi tra Davide, Delia, Katia e Manilaildel Grande Fratello Vip 6. Dalle percentuali dei sondaggi, il web pare essersi schierato in modo netto e deciso a favore di due concorrenti. Si tratta di Davide Silvestri e Delia Duran che, nelle prossime ore,ro contendersi il podio dei finalisti. Inoltre, dalle paginelegate al reality show, tanti i commenti da parte dei ...

zazoomblog : GFVIP 6 CORSA VERSO LA FINALE: Il pubblico social ha già deciso! Ecco chi potrebbe essere il primo finalista -… - WordsWithNoLtrs : Delia: 'Mi ha detto di non ballare con Barù'. Manila: 'Tu lo hai detto a Barù?.' Delia: 'No!' E allora a questo pu… - Lukinoo1518 : Quest anno il GF lo vincerà uno o una che sono entrati in corsa ciao ciao pelato Alfonso #GFVIP @AdrianaVolpeTV - CameliaLadi : Mi fa scassare che queste sono da mezz'ora per fare lo stesso letto e si aiutano anche una con l'altra parlando tra… - TrashAddicted : 'i preferiti al volo raga ci han chiesto' qualcosa mi dice Katia 1% quindi cambio in corsa di programma, che ridico… -