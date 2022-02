GF VIP, Delia piange dopo la sfuriata di Katia: cosa è successo stanotte (Di lunedì 7 febbraio 2022) dopo la pausa, il “Grande fratello vip” sta per tornare con una nuova e imperdibile puntata. Anche questa sera al centro del mirino ci sarà il triangolo amoroso formato da Delia, Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore di Centovetrine ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha riferito alcuni indizi che hanno scaturito la curiosità dei telespettatori. Intanto, all’interno della casa più spiata d’Italia, Delia ha dovuto affrontare una discussione con la compagna Katia Ricciarelli. Delia e Katia, cosa è successo stanotte? Katia Ricciarelli non riesce più a mandare giù la moglie di Alex Belli, arrivata nella casa qualche settimana fa. Lo ha ribadito più volte anche in diretta, sottolineando il fatto che per lei ... Leggi su funweek (Di lunedì 7 febbraio 2022)la pausa, il “Grande fratello vip” sta per tornare con una nuova e imperdibile puntata. Anche questa sera al centro del mirino ci sarà il triangolo amoroso formato da, Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore di Centovetrine ha rilasciato un’intervista a Verissimo dove ha riferito alcuni indizi che hanno scaturito la curiosità dei telespettatori. Intanto, all’interno della casa più spiata d’Italia,ha dovuto affrontare una discussione con la compagnaRicciarelli.Ricciarelli non riesce più a mandare giù la moglie di Alex Belli, arrivata nella casa qualche settimana fa. Lo ha ribadito più volte anche in diretta, sottolineando il fatto che per lei ...

