GF Vip 6, Manila Nazzaro squalificata? Nicola Pisu deluso: “Mi hai fatto molto male” (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a ritornare sul piccolo schermo dopo la pausa per Sanremo 2022. Ci potrebbe essere subito un colpo di scena, in quanto Manila Nazzaro si è resa protagonista di una frase sconvolgente contro Nicola Pisu. Gli autori, infatti, starebbero valutando le parole spese dall’ex Miss Italia per decretare la sua squalifica. Nel frattempo, proprio Nicola ha commentato l’episodio, mentre Lorenzo Amoruso ha difeso a spada tratta la sua compagna. GF Vip 6, la frase shock di Manila Nazzaro Nel bel mezzo di una conversazione con Miriana Trevisan, la quale ha avuto un flirt con Nicola Pisu e successivamente con Biagio D’Anelli, l’ex Miss Italia Manila Nazzaro ha pronunciato una frase ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 è pronto a ritornare sul piccolo schermo dopo la pausa per Sanremo 2022. Ci potrebbe essere subito un colpo di scena, in quantosi è resa protagonista di una frase sconvolgente contro. Gli autori, infatti, starebbero valutando le parole spese dall’ex Miss Italia per decretare la sua squalifica. Nel frattempo, proprioha commentato l’episodio, mentre Lorenzo Amoruso ha difeso a spada tratta la sua compagna. GF Vip 6, la frase shock diNel bel mezzo di una conversazione con Miriana Trevisan, la quale ha avuto un flirt cone successivamente con Biagio D’Anelli, l’ex Miss Italiaha pronunciato una frase ...

Advertising

APmagazineit : Dopo la pausa sanremese, torna Grande Fratello VIP 6. Tra le anticipazioni della puntata di lunedì 7 febbraio, Mani… - zazoomblog : Per me può morire affogato: la frase choc di Manila al Gf Vip - #morire #affogato: #frase #Manila - infoitcultura : Kabir Bedi attacca Manila Nazzaro al GF VIP 6 e lei discute anche con Katia - Monicavda83 : Ciak sì gira ???? ?? Io invece mi sono rotta le palle di tutto ciò ed è per questo che non voto x i teatrini fake ma… - tuttopuntotv : Kabir Bedi attacca Manila Nazzaro al GF VIP 6 e lei discute anche con Katia #GFVip6 #GFVip #kabirbedi #fuorimanila… -